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مجلس النواب الليبي يتطلع لاستمرار المجتمع الدولي في دعم الشعب لبناء دولة القانون

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مجلس النواب الليبي يتطلع لاستمرار المجتمع الدولي في دعم الشعب لبناء دولة القانون مجلس النواب الليبي يتطلع لاستمرار المجتمع الدولي في دعم الشعب لبناء دولة القانون

مجلس النواب الليبي

قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي فرج هاشم، إن مجلس النواب يتطلع لاستمرار المجتمع الدولي في دعم الشعب الليبي لبناء دولة العدل والقانون والمؤسسات.

وأكد هاشم في مؤتمر صحفي له مساء اليوم (الخميس)، حرص أعضاء المجلس على حل كافة المشكلات المتمثلة في القتل والتهجير وتعرض مؤسّسات الدولة للتدمير والتخريب ، داعيا كافة الأعضاء المتغيبين للالتحاق بالجلسات وممارسة مهامهم التي انتخبهم الشعب من أجلها.

وبشأن طرح محكمة الجنايات الدولية أسماء شخصيات ليبية، أوضح “هاشم” خلال المؤتمر أن الأمر مرهون بما سيُقدم من قبل الجهات المختصة ، وسيُعلن عنه في حينه.

وفيما يتعلّق باختيار رئيس أركان جديد، أشار إلى أنَّ الاختيار لم يكن ضمن إطار أي توجه، بل بناءً على الانتساب للمؤسسة العسكرية، لافتًا إلى أن المجلس اختار ضابطًا كفئًا وشارك بفاعلية في ثورة فبراير.

وكان مجلس النواب الليبي قد أقال رئيس الأركان اللواء عبد السلام العبيدي الأحد ، وعين خلفه العقيد عبد الرزاق الناظوري رئيساً جديداً للجيش الليبي ، وتمت ترقيته إلى رتبة لواء ركن .

كان مجلس الأمن قد أصدر قرارا أمس بوقف الأقتتال الفوري في ليبيا بين المتناحرين.

أ ش أ

 

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