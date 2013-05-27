"فريد الديب" يطير إلى البحرين قبل 12 يوما من محاكمة "مبارك"

غادر مطار القاهرة، مساء اليوم، الاثنين، فريد الديب محامى الرئيس السابق، متوجها إلى البحرين فى زيارة تسغرق عدة أيام قبل 12 يوما من الجلسة القادمة لمحاكمة "مبارك" ونجليه و"حبيب العادلى".

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قررت فى 11 مايو الحالى تأجيل إعادة محاكمة الرئيس السابق "حسنى مبارك" وابنيه ووزير داخليته "حبيب العادلى" وستة من كبار مساعديه إلى جلسة الثامن من يونيو القادم، وذلك فى أول جلسات إعادة محاكمتهم بتهمة التورط فى قتل مئات المتظاهرين -إبان ثورة يناير- والفساد واستغلال النفوذ.

وتعاد محاكمة " مبارك " ووزير داخليته "حبيب العادلى " وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين بالتهم التى تتصل بقتل المتظاهرين كما تعاد محاكمة "مبارك " مع ابنيه " علاء" و"جمال" ورجل الأعمال "حسين سالم " بالتهم التى تتصل باستغلال النفوذ والفساد بعد قبول محكمة النقض الحكم الذى صدر ضدهم.

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