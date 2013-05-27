وزير الرى الأسبق: أثيوبيا تريد احتكار المياه والطاقة بـ"سد النهضة"

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق "، إن أثيوبيا تريد احتكار مياه النيل والطاقة بعد إنشاء سد النهضة، ويجب أن يكون موقف مصر أكثر شراسة فى الدفاع عن حقوقها فى مياه نهر النيل، وأن زيارة الرئيس مرسى لأثيوبيا، كان لها آثار إيجابية، منها مناقشة الأمر مع رئيس الوزراء الأثيوبى، بعد مناقشة الأمر فى لجنة ثلاثية.

وأضاف علام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمود الوروارى فى برنامج "الحدث المصرى" الذى يذاع على قناة "العربية الحدث" أن وزير الرى أخطأ حين قال إن من حق أثيوبيا أن تقيم سدا على النهر، وهو يعرف جيدا المشاكل الكبيرة التى ستتعرض لها مصر نتيجة إنشاء هذا السد.