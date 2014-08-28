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مباشر - المحترفون × الدوري الأوروبي .. غزال يسجل، المحمدي يصنع

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مباشر - المحترفون × الدوري الأوروبي .. غزال يسجل، المحمدي يصنع مباشر - المحترفون × الدوري الأوروبي .. غزال يسجل، المحمدي يصنع

متابعة حية ومباشرة لمباريات المحترفين المصريين في الدوري الأوروبي في إياب الجولة المؤهلة لدور المجموعات.

- أحمد المحمدي

بدأ مباراة هال أمام لوكيرن أساسيا .. ونجح النمور في التقدم بهدف روبي برادي في الدقيقة السادسة.

مباراة الذهاب انتهت بهزيمة هال 1-0.

جارية الآن: هال سيتي 2-1 لوكيرن

المحمدي يحصل على ركلة جزاء بعد كرة عرضية ارتطمت في يد مدافع لوكيرن يسجلها روبي برادي.

علي غزال وصالح جمعة ومحمود عزت

غزال وجمعة يشاركان أساسيان مع ناسيونال ماديرا أمام دينامو مينسك، ولقاء الذهاب انتهى بخسارتهم بهدفين نظيفين.

جارية الآن: ناسيونال ماديرا 2-3 دينامو مينسك

علي غزال يسجل الهدف الأوروبي الأول له برأسية رائعة من صناعة صالح جمعة.

خرج جمعة في الدقيقة 67.

- كهربا

يجلس على مقاعد جراسهوبرز أمام كلوب بروج، ولقاء الذهاب شهد خسارة فريقه بهدفين لهدف في سويسرا.. ويحتاج فريقه للفوز بهدفين نظيفين للعبور.

جارية الآن: كلوب بروج 0-0 جراسهوبرز

- كوكا

أحمد حسن "كوكا" يشارك أساسيا مع ريو أفي أمام إلفسبرج لمحاولة تعويض خسارة الذهاب بهدفين لهدف.

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