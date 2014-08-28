ستايل ستوديو من "صانسيلك" Sunsilk في سنته الثانية

بيروت- سيدتي نت

تستمر منصة ستايل ستوديو "صانسيلك" Sunsilk الإلكترونية لعرض أحدث تسريحات الشعر في كلّ المنطقة في سنتها الثانية.

لهذه السنة، النجمات خلف ستايل ستوديو صانيسلك وهنّ تمارا الغباني وشهاد الجميلي وليلي ميرزا ودانا والي – كلهنّ لديهنّ مدونات إلكترونية، كما وأنهنّ خبيرات في تسريحات الشعر والموضة. نظراً إلى اطلاعهنّ على ذوق النساء في الخليج، رصينا صفوفهنّ مع "صانسيلك " Sunsilk لمشاركة الفتيات الشابات أحدث التسريحات والصيحات عبر مجموعة متنوعة من فيديوهات تعليمية يقدم نمن خلالها نصائح حول إطلالاتهن الجمالية. أفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك تنفيذ هذه الإطلالات في المنزل!

مهما كانت احتياجات شعرك، تقدم لك علامة صانسيلك أفضل منتجات العناية بالشعر. منذ عام 2010، دخلت صانسيلك في شراكة مع 7 من أفضل خبراء العناية بالشعر في العالم لابتكار أفضل التركيبات لكلّ منتجات صانسيلك لمساعدة النساء على الحصول على شعر ممتاز. للحصول على شعر بصحة جيدة، يمكن الحصول على علاجات يومية مع مختلف الاختراعات المشتركة "كو كرياشنز" من صانسيلك.

للمزيد من المعلومات عن ستايل ستوديو من صانسيلك، زوري YouTube.com/SunsilkArabia أو سجلي إعجابك على صفحة فيس بوك Facebook.com/SunsilkArabia الخاصة.