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صحافيون مصريون يطالبون إليسا بالاعتذار

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صحافيون مصريون يطالبون إليسا بالاعتذار صحافيون مصريون يطالبون إليسا بالاعتذار

الخميس 28-08-2014 18:32

تعرّض مصور صحفي يعمل في جريدة "الوطن" المصرية للضرب من مرافقي الفنانة اللبنانية إليسا، أثناء وصولها إلى مطار الغردقة لإحياء حفل لتنشيط السياحة المصرية.
وكان المصوّر قد وصل مع آخرين إلى المطار لاستقبال الفنانة، التي ستقيم حفلها مساء اليوم الخميس في الغردقة، حيث تعرض له حرّاس الفنانة الشخصيون، وقاموا بضربه الأمر الذي أثار استياء في الوسط الصحفي في واعتبروا أن الحادث هو إهانة في حقهم جميعاً، خاصة وإنهم اهتموا باستقبال إليسا في المطار.
وطالب صحافيون مصريون إليسا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن تعتذر منهم جراء ما حدث من حراسها الشخصيين، فيما طالب آخرون ضرورة معرفة ما حدث من المصوّر خوفاً من أن يكون قد تعدّى حدوده مع النجمة.

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سيدتي

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