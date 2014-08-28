صحافيون مصريون يطالبون إليسا بالاعتذار

تعرّض مصور صحفي يعمل في جريدة "الوطن" المصرية للضرب من مرافقي الفنانة اللبنانية إليسا، أثناء وصولها إلى مطار الغردقة لإحياء حفل لتنشيط السياحة المصرية.

وكان المصوّر قد وصل مع آخرين إلى المطار لاستقبال الفنانة، التي ستقيم حفلها مساء اليوم الخميس في الغردقة، حيث تعرض له حرّاس الفنانة الشخصيون، وقاموا بضربه الأمر الذي أثار استياء في الوسط الصحفي في مصر واعتبروا أن الحادث هو إهانة في حقهم جميعاً، خاصة وإنهم اهتموا باستقبال إليسا في المطار.

وطالب صحافيون مصريون إليسا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن تعتذر منهم جراء ما حدث من حراسها الشخصيين، فيما طالب آخرون ضرورة معرفة ما حدث من المصوّر خوفاً من أن يكون قد تعدّى حدوده مع النجمة.