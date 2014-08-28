رولا سعد في قبضة الصحافة: تريد ابتزازنا لهدف مادي

وصلنا البريد الإلكتروني التالي من النجمة رولا سعد: "يتشرّف فريق عمل برنامج "ليالي الأنس مع رولا" بدعوتكم إلى لقاء صباحيّ، يجمع نخبة من أهل الصحافة والفن والمجتمع، بحضور النجمة رولا سعد، حيث سيصار خلاله إلى جمع التبرّعات للحالات الإنسانية التي عرضها البرنامج طيلة شهر رمضان المبارك. ويتخلل اللقاء "ترويقة" وسحب تومبولا، وذلك صباح السبت 30 آب الساعة 10:30 في مطعم كرمنا في وسط بيروت".

وقد علّق البعض فور تلقّيه البيان بأنّ رولا ستستغلّ الصحافيين لإجبارهم على دفع مبلغ من المال مقداره 50 ألف ليرة لبنانية، من أجل التبرّع، ولو بطريقة غير مباشرة.

إلا أنّ مصادر مقرّبة من رولا رفضت في حديث لـ"سيدتي نت" ما يتمّ تداوله، ووجّهت لوماً لمن يُحاول تشويه اللقاء الإنساني لأهداف خاصّة، وأكّدت أنّ هدف رولا من وراء هذا اللقاء هو جمع التبرعات للحالات الإنسانية، مع تشديدها على أنّ هناك من يُحاول أن يصطاد في الماء العكر للنيل من رولا ومن هدفها الذي تُريد تحقيقه.

وتابع المصدر: "هناك طاولات مخصّصة للصحافة، وليس هنالك من أمر إجباريّ لناحية التبرّع، ومن يُطلق هذا الكلام فليلزم الصمت".

يبقى أن نُشير إلى أنّ لا شيء ينتقص من قيمة اللقاء، كما لا شيء يفرض على الحاضرين دفع المال لهدف إنسانيّ.