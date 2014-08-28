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المطرب ستينج يجمع الأموال من قطف الزيتون والعنب

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الخميس 28-08-2014 20:02

برغم أنّ النجم البريطاني Sting حذّر أبناءه الـ6 مؤخّراً من أنّهم لن يرثوا ثروته، التي تبلغ حوالى 307 ملايين دولار، بعد مماته، إلا أنّ ذلك لم يمنعه من إضافة مدخول جديد إلى هذه الثروة الكبيرة.
فقد عمد الفنان إلى فتح أبواب مزرعته أمام الزوار، مقابل تعرفة تبلغ قيمتها 200 دولار، لقاء تمكّنهم من قطف العنب والزيتون في المزرعة.
وأبعد من التمتّع بثمار هذه المزرعة، سيتمكّن الزوار من التمتع بشروق وغياب الشمس في منظر رائع، إضافة إلى السباحة في الأحواض الكبيرة الموجودة.
وهذه المزرعة كان Sting، البالغ من العمر 62 عاماً، قد اشتراها عام 1999، واستغلّها كثيراً، حيث باع أغلب منتجاتها، مثل: الزيتون وزيت الزيتون والعسل، إضافة إلى الأعناب والخضر.
وكان Sting وزوجته Trudie Styler قد استغلا هذه المزرعة خلال العام المنصرم لإقامة الحفلات والأعراس فيها.
وكان Sting، الذي ينحدر من أسرة تنتمي إلى الطبقة العاملة، قد حذّر أبناءه مؤخّراً قائلاً: "لن يتبقّى الكثير من المال، لأننا نصرفه.. عليكم أن تعملوا".
يُذكر أنّ النجم البريطاني Sting يحتلّ حالياً المركز التاسع بين أغنى الموسيقيين فى بريطانيا وإيرلندا.

 

 

 

 

 

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