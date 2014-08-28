نسمة محجوب تُغضب كمال أبو ريّه!

تسبّبت مشتركة "ستار أكاديمي" المصرية نسمة محجوب في غضب الفنان كمال أبو ريّه الذي يُشاركها بطولة العرض المسرحي "دنيا حبيبتي"، إذ تفاجأ بأنّ المخرج جلال الشرقاوي أفرد مساحة تمثيليّة كبيرة لنسمة على حساب دوره، فيما الأوراق الرسميّة بينهما أكّدت أنّ أبو ريّه هو بطل العرض، ليتفاجأ الأخير عند بدء العرض أنّ له ثلاثة مشاهد فقط في العمل. وقد أدّى ذلك إلى حزن أبو ريّه، خصوصاً أنّ له تاريخاً فنياً كبيراً مقارنة بنسمة، التي لا يتعدّى عمرها الفنّي سنوات قليلة.

وفي سياق آخر، انزعج أبو ريّه كثيراً من محاولة زجّ الممثل رضا إدريس عبارات جنسية في النصّ، خادشة للحياء، من دون قرار مسبق.

وبحسب مصادر خاصّة في المسرحية، فقد علمنا أنّ أبو ريّه تحدّث مع المخرج جلال الشرقاوي كثيراً عن رفضه هذه الألفاظ، من دون جدوى، فيما يفكّر أبو ريّه جديّاً في الانسحاب من العرض.