وأخيراً أنجلينا جولي وبراد بيت دخلا القفص الذهبي

بعد علاقة استمرّت 9 أعوام، وخطوبة استمرّت عامين، تزوّج ثنائيّ هوليوود الأشهر Brad Pitt و Angelina Jolie.

وقد أكّد مصدر مقرّب من النجمين لوكالة "Associated Press" أنّهما تزوّجا يوم السبت المنصرم في Chateau Miraval في منطقة "نيس" في فرنسا.

وقد بدأ النجمان علاقتهما عام 2005، بعد أن تشاركا في بطولة فيلم "Mr and Mrs Smith"، وقبل أن يُعلنا خطوبتهما عام 2012. يُذكر أنّ للنّجمين 6 أبناء، بعضهم بالتبني.

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