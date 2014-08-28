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دي ماريا: أشكر مانشستر على الـ75 مليون

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دي ماريا: أشكر مانشستر على الـ75 مليون دي ماريا: أشكر مانشستر على الـ75 مليون

لندن، (إفي): وجه النجم الأرجنتيني أنخل دي ماريا الشكر لناديه الجديد مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد أن قرر دفع مبلغ 75 مليون يورو مقابل التعاقد معه من ريال مدريد الإسباني.

وصرح دي ماريا خلال حفل تقديمه اليوم كلاعب جديد لليونايتد "إذا كانت هذه القيمة التي دفعوها من أجلي، أشكرهم لذلك، لكنني جئت للعمل والسعي لكي أكون أفضل".

وأضاف اللاعب الأغلى في تاريخ البريميير ليج "لا يشغلني المال، هذه أمور بين رؤساء الأندية، أنا ألعب الكرة وأقوم بواجبي داخل الملعب".

وأبدى سعادته باللعب للـ(شياطين الحمر) "إنه فريق كبير بفضل تاريخه وكل ما توج به، جئت للمساعدة، لكي نتأهل لدوري الأبطال ونفوز بالبطولات".

وسيرتدي دي ماريا (26 عاما) القميص رقم 7 ليرثه من أساطير النادي بيست وكانتونا وبيكهام وكريستيانو.

وفي هذا الشأن قال "في مدريد حدثني كريستيانو رونالدو عن أهمية رقم 7 في مانشستر، أرادني أن أرث هذا القميص، إنه شعور رائع أن أرتدي قميص العظماء" كما أبدى استعداده للعب في أي مركز يطلبه المدرب الهولندي لويس فان جال.

من جانبه شدد فان جال على أن اللاعبين هم القادرون على تغيير فلسفة اللعب، كما امتدح قدرات دي ماريا وسرعته، لكنه طالب الجماهير بالصبر بعد الانطلاقة المخيبة للمانيو هذا الموسم، مشيرا الى أن "المعجزات تحتاج للعمل ايضا".

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