مدير أمن الوادي الجديد يكرم 3 أفراد شرطة من مركز الخارجة بسبب رفضهم تقاضي رشوة‎

قام اللواء نبيل العشري مساعد وزير الداخلية و مدير امن الوادي الجديد اليوم بتكريم 3 افراد شرطة من مركز الخارجة بسبب رفضهم تقاضي رشوة قدرها 5 الاف جنيه لتسهيل هروب عصابة تخصصت في سرقة ماشية من احدي قري المنيرة شمال مدينة الخارجة حيث قام مدير امن الوادي الجديد بتقديم الشكر لهم عن تفانيهم في العمل ومنحهم مكافات مالية وخطابات شكر وتقدير حيث تم تكريم كلا من مندوب شرطة “خالد حلمي محمد” رئيس كمين المنيرة بمدخل المحافظة الشمالي ومن قوة قسم شرطة الخارجة و عريف شرطة “محمود عبده كامل ” من قوة مباحث قسم الخارجة و عريف شرطة ” عرفة ابوغدير ” من قوة ادارة المرور بالمحافظة .

وقال مدير امن الوادى الجديد ان مثل هذه النماذج المشرفة من رجال الشرطة تعطي الامل وتبعث برسالة طمأنة الي كل ابناء الوطن انه هناك رجال شرفاء تحموا الامانة بكل المسئولية للحفاظ علي مقدرات الوطن وسلامة وامن وامان ابنائه .