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كارفاليو يدخل دائرة موناكو

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كارفاليو يدخل دائرة موناكو كارفاليو يدخل دائرة موناكو

دخل ريكاردو كارفاليو مدافع ريال مدريد دائرة اهتمام موناكو الفرنسي، الذي يبحث عن صفقات تدعمه في سباق الموسم المقبل.

كارفاليو من أبرز المرشحين للرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف بسبب بلوغه الـ35 من عمره وبعدما فقد الكثير من سرعته ومرونته.

وسعى نادي ميلان لضم المدافع البرتغالي المخضرم، والذي توج مع تشيلسي ومن قبله بورتو ثم ريال مدريد بالعديد من الألقاب.

لكن موناكو دخل المفاوضات بحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، والتي ذكرت أن اللاعب رحب بتجربة اللعب في الدوري هناك.

موناكو صعد حديثا للدوري الممتاز، لكن قوته المالية المستمدة من مليارات صاحب النادي تجعله يبحث عن صفقات تجعله قادرا على منافسة باريس سان جيرمان على ألقاب البطولات الفرنسية.

ويسعى موناكو لضم كارفاليو بعدما بات قريبا من حسم صفقات راداميل فالكاو مهاجم أتليتكو مدريد وفيكتور فالديز حارس برشلونة.

وكان النادي الفرنسي قد تعاقد رسميا مع الثنائي القادم من بورتو جيمس رودريجز وجواو موتينيو.

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