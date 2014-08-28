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جامعة المنصورة تكرم الطالب الحاصل على لقب أفضل باحث عربى

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جامعة المنصورة تكرم الطالب الحاصل على لقب أفضل باحث عربى جامعة المنصورة تكرم الطالب الحاصل على لقب أفضل باحث عربى

جامعة المنصورة

تنظم جامعة المنصورة حفل مناقشة وتتويج للطالب مصطفى الصاوى الذى حصل على المركز الأول فى المسابقة الدولية أفضل باحث عربى بلندن للبحث بعنوان ” السد الذكى “.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وريادة الدكتورة ماجدة نصر القائم بعمل رئيس جامعة وسيتم بث المناقشة والتتويج من خلال بث مباشر للمسابقة عن طريق الفيديو كونفرانس بقاعة مجلس الجامعة يوم السبت القادم الساعة التاسعة مساءا بحضور ممثلين لوزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والكهرباء والطاقة والبحث العلمى وعدد من الشخصيات العلمية والبارزة بمحافظة الدقهلية .

و السد الذكى هو الذى يمكن من خلاله توليد طاقة كهربية متجددة من مياة البحر، وكذلك يمكن عمل ترشيح وتحلية لمياة البحر بتكلفة 20 % أقل من التكلفة العالمية .

الجدير بالذكر ان تقييم البحث والخطوات الاجرائية التمهيدية تمت بجامعة المنصورة كما قامت الجامعة برعاية البحث والاشراف المباشر خلال مشاركته بالمسابقة .

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