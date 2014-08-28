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جامعة المنصورة تستضيف «الملتقى السادس لبرلمان شباب الجامعات المصرية»

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جامعة المنصورة تستضيف «الملتقى السادس لبرلمان شباب الجامعات المصرية» جامعة المنصورة تستضيف «الملتقى السادس لبرلمان شباب الجامعات المصرية»

الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالى

تستضيف جامعة المنصورة «الملتقى السادس لبرلمان شباب الجامعات المصرية» فى الفترة من 29/8 حتى 2/9/2014 م فى رحاب جامعة المنصورة بالمعسكر الدائم لطلاب الجامعة بمدينة جمصة تحت رعاية الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة وريادة الدكتورة ماجدة نصر، القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة والمهندس عمر الشوادفى، محافظ الدقهلية.

يحاضر بالملتقى خبراء بمجلس الشعب وعدد من أبرز أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق.

يشارك فى الملتقى طلاب من 18 جامعة مصرية وقد نشأت فكرة برلمان شباب الجامعات من جامعة المنصورة وقد تم تنفيذ الفكرة على مدار خمس سنوات سابقة ويعد برلمان الشباب محاكاة لبرلمان مجلس الشعب وهو القبة التى يمارس من خلالها طلاب الجامعات حقوقهم اليمقراطية ويمكنهم التعبير عن ارائهم السياسية من خلال لجان تماثل اللجان بمجلس الشعب وجلسات الاستماع .

كما يعمل البرلمان على تدريب الشباب المشاركة في الحياة العامة و السياسية و مجالات العمل التطوعي ليتبوأ كل منهم مكانته داخل مؤسسات المجتمع المدني .

ويهدف إلى تمكين الشباب من لعب دور فعال ومتميز في النواحى السياسية والثقافية والاجتماعية وفتح قنوات مشاركة حقيقية أمامهم وتمكنهم من الإفصاح عن قدراتهم وامكاناتهم والتعبير عن آرائهم وأفكارهم واحداث تغييرات ايجابية في واقع ومستقبل الشباب في وبما يتماشى مع فلسفة الدولة الجديدة في ترسيخ الديمقراطية ومبادئ الحوار والشفافية والمواطنة وتقبل الرأي والرأي الآخر .

و كذلك تعميق إدراك الشباب لطبيعة العمل البرلماني وممارسته بشكل يضمن تعرفهم على مدخلات العملية السياسية والتشريعية ومخرجاتها .

 

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