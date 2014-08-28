جامعة بني سويف توافق على زيادة مكافأت العاملين وتقر لائحة جديدة لكلية الطب البيطري

عقد مجلس جامعة بنى سويف اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة وبحضور المستشار مجدي البتيتي محافظ بنى سويف وأعضاء المجلس من السادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

واستهل المجلس الاجتماع بالترحيب بالمستشار محافظ بنى سويف والسادة الحضور، وأشاد المحافظ بدور جامعة بنى سويف في حل مشكلة المستشفى العام وتدخل الأستاذ الدكتور أمين لطفي لحل هذه المشكلة بفتح وتشغيل الطوارئ للمستشفى الجامعي وإنهاء المشكلة.

واتخذ المجلس العديد من القرارات وهي: صرف زيادة بمبلغ (150ج) فقط مائة وخمسون جنيها لكافة العاملين من الإداريين والعمال وأفراد الأمن للجهود غير العادية والأجر الإضافي شهريًا مع حث وزارة المالية على إعفاء من يستحق علاوة الحد الأدنى للأجور، الموافقة على زيادة حوافز أفراد الأمن بالجامعة بمبلغ (50ج) خمسون جنيه وكذلك السائقين وتخصيص وجبة غذائية مجانية في نوبتجية الزملاء الساهرين على أمن الجامعة وتأمين منشآتها.

ومن ضمن القرارات حث الطلاب على مبادرة التبرع لصندوق تحيا مصر تأكيدًا على مشاركة الشباب في دعم مصر وتأييد السيد الرئيس السيسي في مبادرته، اقتراح إنشاء موازنة بحثية للجامعات المصرية وإعداد نموذج معياري للموازنة البحثية وخطة قومية بحثية.

والموافقة على مضاعفة مكافأة النشر العلمي الدولي في المجلات الدولية ذات معامل التأثير بقيمة (10000ج)فقط عشرة آلاف جنيه للبحث ووفقًا للقواعد والضوابط المقررة من مجلس الدراسات العليا والبحوث.

كما وافق المجلس على دعم إنشاء وتمويل مراكز تميز بحثية بالجامعة والتوسع فيها وبصفة خاصة التي تتفق مع أهداف الجامعة وأولوياتها وتخدم البحث العلمي كذلك الأبحاث التي تحل المشاكل القومية مثل الطاقة والمياه والكهرباء وغيرها مع عمل نموذج معياري للموازنة البحثية للجامعات.

واقترح المجلس بعمل نموذج بروتوكول تعاون بين الجامعات وأكاديمية البحث العلمي شاملة، ووافقعلى خطة طموحة لبراءات الاختراع في جانب البحث العلمي لعمل طفرة من أجل تقدم مصر في البحث العلمي وبراءات الاختراع.

موافقة المجلس على إنشاء وحدة الرعاية المركزة في الأمراض الصدرية كوحدة ذات طابع خاص تتبع كلية الطب مع مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات.

الموافقة على خطاب وزير الصحة بشأن تكليف خريجي كليات التمريض على مستوى المحافظة، وإنشاء مركز شباب جامعة بنى سويف كوحدة ذات طابع خاص وتكليف المختصين بالبدء في التنفيذ، وإنشاء ملاعب مكشوفة للطلبة والطالبات في أرض التعليم الصناعي والمدن الجامعية وأماكن ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية والاجتماعية ومعسكر دائم للجوالة على نحو دائم مستدام والانتهاء من معسكر بلطيم.

ووافق المجلس على تنظيم قوافل من كليات الطب البشري والصيدلة والتمريض إلى مشروع تنمية قناة السويس، ووضع ضوابط صارمة منها الفصل النهائي من الجامعة لأي طالب يسيء إلى السيد رئيس الجمهوية عبد الفتاح السيسي أو رمز من رموز الدولة مع تطبيق القواعد الخاصة بحظر المظاهرات داخل حرم الجامعة.

الموافقة على خطة الجامعة للاستعداد للعام الدراسي الجديد الذي يبدأ 2014/9/27 بما يكفل الحفاظ على الاستقرار التعليمي والجامعي، الموافقة على تنظيم مؤتمر بعنوان (شبابنا طاقة لا إعاقة) في 3 ديسمبر 2014م وتشكيل لجنة مصغرة للإعدادات الأولية لهذا المؤتمر.

الموافقة على تنظيم مؤتمر بعنوان ((دور الجامعة في تعزيز وتنمية الاستثمار في محافظة بنى سويف))، تشكيل لجنة لتوثيق ممتلكات وأصول الجامعة مع الاقتراح بإنشاء وحدة مختصة لتوثيق ممتلكات وأصول الجامعة.

وافق المجلس على منح ثلاثة درجات لطلاب تمهيدي الماجستير بكلية التجارة قسم المحاسبة والمراجعة لكلا المادتين، وأيضًا ثلاثة درجات لطلاب التعليم المفتوح في برنامج الحقوق بالإضافة إلى مواد أخرى بكليات أخرى طبقًا للمذكرات المقدمة من عمداء الكليات وبموافقة الكليات.

الموافقة على مشروع اللائحة الداخلية الجديدة لكلية الطب البيطري لمرحلة البكالوريوس بعد عمل التعديلات اللازمة بها، الموافقة على ترقيات أعضاء هيئة التدريس من الدرجة الوظيفية الأقل إلى الدرجة الوظيفية الأعلى الذين استوفوا شروط الترقية على النحو المعروض.