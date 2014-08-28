حمودي: توقعت مواجهة ريال مدريد وليفربول

أكد أحمد حمودي جناح بازل أنه توقع مواجهة ريال مدريد وليفربول وذلك بعد أن اصطدم به في قرعة دوري أبطال أوروبا.

وجاء بازل مع ريال مدريد وبازل ولودوجوريتس رازجراد البلغاري في المجموعة الثانية.

وأثناء إجراء القرعة كتب حمودي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (Twitter) بعد أن أختير بازل في مجموعة ريال مدريد: "والله أنا كنت متوقع ريال مدريد".

طالع نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

وتم تصنيف بازل في المرتبة الثانية، بينما ريال مدريد كان على رأس مجموعة ثم جاء ليفربول في التصنيف الثالث.

وبعد اختيار ليفربول كتب حمودي "والله كمان أنا كنت متوقع ليفربول".

وأضاف "منتظر روما، توقعت قبل القرعة أن نصطدم بريال مدريد وليفربول وروما".

ولكن القدر كان رحيما ببازل بوقوع الفريق الرابع لودوجوريتس البلغاري.