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قيادي بـ"الحرية والعدالة": هل تنظم الدولة لجانا انتخابية داخل الوحدات العسكرية؟

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قيادي بـ"الحرية والعدالة": هل تنظم الدولة لجانا انتخابية داخل الوحدات العسكرية؟ قيادي بـ"الحرية والعدالة": هل تنظم الدولة لجانا انتخابية داخل الوحدات العسكرية؟

كتب : سعاد أحمد منذ 43 دقيقة

علق المهندس الحسينى لزومى، القيادى بحزب الحرية والعدالة، على منح المحكمة الدستورية حق الانتخاب لضباط الشرطة والجيش بقوله "ماذا لو طلب الجنود والضباط عمل لجان انتخابية داخل التجمعات العسكرية".

وأضاف لزومي، عبر حسابه على "فيس بوك"، أن المهندسين العسكريين في العام 1987 طلبوا من نقابة المهندسين عمل لجان انتخابية داخل وحدات تجمعات المهندسين العسكريين، عند إجراء انتخابات النقابة، لكن الجمعية العمومية للمهندسين رفضت ذلك، وتساءل: "هل تستطيع الجمعية العمومية للشعب رفض طلب عمل تلك اللجان داخل وحدات الجيش أو معسكرات الأمن المركزي؟".

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