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إبراهيم عيسي: "مرسي" لا يستطيع إدارة البلاد إلا بمساعدة قطر

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إبراهيم عيسي: "مرسي" لا يستطيع إدارة البلاد إلا بمساعدة قطر إبراهيم عيسي: "مرسي" لا يستطيع إدارة البلاد إلا بمساعدة قطر
ويؤكد أن الشعب المصري يشعر بالغضب بسبب أزمات الكهرباء والغاز

كتب : فاطمة النشابي منذ 11 دقيقة

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي، إن المصريين جميعا يمرون باختبار حقيقي داخل المجتمع بسبب الظروف الحالية.

وأوضح عيسى، خلال برنامجه "هنا القاهرة" الذي يقدمه على قناة "القاهرة والناس"، أن من حق اللجنة العليا للانتخابات، طالما هناك مذكرة وبها مستندات تخص الانتخابات الرئاسية، أن يدعو المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا، اللجنة الرئاسية للانعقاد وبحث كل ما تم تقديمه من أوراق تخص هذا الملف، وأن تبدي رأيها فيه.

وتطرق للحديث عن أزمة الكهرباء والغاز، فأكد أن الشعب المصري يشعر بالغضب بسبب ما يواجهه من أزمات في تلك المجالات، مشددا على أن الرئيس محمد مرسي لا يستطيع إدارة البلاد إلا بمساعدة قطر، سواء في حل أزمات الغاز أو بيع السندات لها.

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