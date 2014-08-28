خالد مشعل: حالة محمد الضيف طيبة.. وإسرائيل فشلت في قتله

وصف رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، خالد مشعل، حالة قائد الجناح العسكري لـ«حماس»، محمد الضيف، بأنها «طيبة»، بعد ما قالت الحركة إنه «تعرض لمحاولة إسرائيلية فاشلة لقتله»، في وقت سابق من أغسطس.

وكانت «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري للحركة، قالت في ذلك الوقت، إن «إسرائيل أخطأت هدفها، وإن زوجة الضيف وابنه ذا السبعة شهور استشهدا في الهجوم».

وامتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن القول ما إذا كانت إسرائيل قد حاولت قتل الضيف، ولكن قال إن «زعماء الحركة أهداف شرعية ولا أحد محصن».