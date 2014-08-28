أبو الفتوح وخالد يتقدمان صلاة الجنازة على «سيف الإسلام» (فيديو)

رصدت كاميرا «المصري اليوم»، عصر الخميس، حضور كلاً من عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي الأسبق، وخالد علي، مدير مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمرشح الرئاسي الأسبق أيضًا، مراسم تشييع جثمان الراحل المحامي الحقوقي والناشط السياسي، أحمد سيف الإسلام حمد.

وتقدم «أبو الفتوح» و«علي» الصفوف الأولى للمصلين عقب أداء صلاة العصر لأداء صلاة الجنازة على جثمان «سيف الإسلام» بمسجد صلاح الدين بالمنيل قبل أن يواري مثواه الأخير.

كان «سيف الإسلام» قد وافته المنية عن عمر يناهز 63 مستشفى قصر العيني الفرنساوي، الأربعاء، إثر إصابته بجلطة في القلب استلزمت إجراء جراحة، إلا أنه دخل في غيبوية، قبل أن يتوفى بالمستشفي في اليوم ذاته، ودفن بمدافن العائلة بمنطقة التونسي بالسيدة عائشة.