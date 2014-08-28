ولي عهد أبوظبي يستقبل وزيري الخارجية والداخلية ورئيس الاستخبارات السعودية

استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، في أبوظبي، وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل بن عبدالعزيز، ورئيس الاستخبارات العامة، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن «الجانبين بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات تحقيقا للمصالح الإستراتيجية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل سعي قيادتي البلدين الدائم إلى تعزيز آفاق التعاون بينهما والتنسيق والتشاور بما يخدم مصالح البلدين».

كما جرى استعراض مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحرص البلدين على دعم العمل الخليجي المشترك، وتبني المواقف التي تصب في وحدة الصف الخليجي بما يعود بالخير على شعوب دول الخليج في حاضرها ومستقبلها، ويمكنها من مواجهة الأخطار والتحديات المحدقة، إلى جانب بحث مجمل المستجدات والتطورات الراهنة وآفاق العمل المشترك والجماعي لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد ولى عهد أبوظبي برؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تجاه مستقبل المنطقة واستقرارها وتنميتها في هذه الفترة الدقيقة من تاريخها، معربا عن اعتزازه بالعلاقات، التي تربط البلدين والتطور الاستراتيجي، الذي تشهده هذه العلاقات.

وكان الوفد السعودي زار، الأبعاء، البحرين، حيث استقبلهم العاهل البحريني، وتم بحث مجمل التطورات والأحداث المستجدة التي تشهدها المنطقة، والتأكيد على أهمية استقرارها والحفاظ على أمنها وإبعادها عن التوترات.

كما قام الوفد بزيارة لقطر، حيث استقبلهم أمير قطر، وتم بحث العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك.