السيسي يستعرض نتائج اجتماعات «سد النهضة» في لقاء وزير الري

قال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى، عصر الخميس، مع الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، عقب مشاركته في الاجتماع الوزاري الثلاثي الرابع المعني بتنفيذ توصيات لجنة الخبراء لسد النهضة، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وأوضح «بدوي» أنه تم أثناء اللقاء استعراض نتائج المباحثات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع، كما أوضح وزير الري أن الاجتماع سادته روح إيجابية بناءة أبدتها كل الأطراف، مشيداً بروح التعاون والأخوة التي أبداها الجانبان السوداني والإثيوبي أثناء جلسات الاجتماع، الذي تم في إطار من الاعتراف المتبادل بحقوق واحتياجات كل الأطراف، سواء في المياه أو التنمية.

وأضاف «بدوي» أن وزير الري قد نقل إلى الرئيس تعهدات الجانب الإثيوبي بعدم الإضرار بحصة مصر المائية، فضلاً عن توجيهه الدعوة للوزير لزيارة موقع بناء السد، وهو الأمر الذي رحب به السيسي كبادرة طيبة من الجانب الإثيوبي.

من جهة أخرى، تناول اللقاء متابعة تنفيذ تعليمات الرئيس بزيادة الكميات المنصرفة من المياه المحتجزة خلف جسم السد العالي لزيادة توليد الكهرباء، للمساهمة في مواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء.

وأكد السيسي أن «مصر ترغب في أن يكون سد النهضة الإثيوبي أداة لتحقيق الرخاء والفائدة المشتركة للدول الثلاث»، مؤكدًا على ضرورة حفظ الحقوق المائية لشعوب هذه الدول، إضافة إلى حقها في التنمية.