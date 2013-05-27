بالأرقام - صبري رحيل.. أضعف زملكاوي في مباراة الاتحاد

ظهر صبري رحيل في حالة سيئة وهو يدافع عن الجبهة اليسرى للزمالك أمام الاتحاد السكندري، بحسب الإحصائيات التي يقدمها FilGoal.com لمباريات الدوري الممتاز.

الاتحاد السكندري فاز على الزمالك بهدفين نظيفين في مؤجلة من المرحلة العاشرة بالدوري الممتاز.

وخلال اللقاء، ظهر صبري رحيل بمستوى خافت دفاعيا، وكان أحد أسباب الهدف الثاني للاتحاد السكندري الذي بدأ بكرة عرضية من خلف الظهير الأيسر للزمالك.

1) أكثر لاعب فقد الكرة في فريق الزمالك كان صبري رحيل بـ21 مرة، بينما كان الثانيفي هذا الترتيب أحمد جعفر بـ20 مرة.

2) محمد حمدي الجناح الأيمن للاتحاد السكندري لم يجد ضغطا كبيرا عليه من جانب رحيل، ليرسل 6 كرات عرضية داخل منطقة جزاء الزمالك.

3) أكثر لاعب مرر الكرة بشكل خاطئ خلال اللقاء كان صبري رحيل أيضا بـ16 تمريرة خاطئة أي أن نسبة الدقة في توزيعه للكرة بلغت 58% فقط.

4) أرسل صبري رحيل 7 كرات عرضية.. لم تصل أي منها لزميل له في الزمالك.