الحكومة السويدية توافق على اتفاقية تمكن الناتو من إدخال قواته إلى البلاد

تبنت الحكومة السويدية قرارا بالمصادقة على اتفاقية من شأنها تمكين حلف الناتو من إدخال قواته للرد السريع إلى أراضي المملكة السويدية.

وقالت وزارة الدفاع السويدية – في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس – إن السويد تبني أمنها بالتعاون مع دول ومنظمات أخرى ، وإن الاتفاقية تقضي بأن تضمن الدولة المستضيفة أمن قوات الرد السريع خلال نقلها إلى مكان النشر.

ولفت البيان إلى أن السويد ستهيئ الظروف الضرورية لعمل وحدات الإمداد والتموين التبعة للناتو.موضحا في الوقت ذاته أن الاتفاقية لا تسمح بوصول قوات الرد السريع إلى البلاد دون طلب من السلطات السويدية.