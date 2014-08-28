«الصحة»: دورة تدريبية لأطباء الطوارئ والتكليف بالمستشفيات المحيطة بقناة السويس الجديدة

قامت وزارة الصحة والسكان بتنفيذ دورة تدريبية لأطباء الطوارئ والتكليف بمستشفيات القنطرة شرق والقنطرة غرب والوحدات الصحية بمنطقتي التقدم والأبطال في مجال الطوارئ والرعاية العاجلة ، وذلك لرفع مستوى الأطباء والتمريض لمواجهة حالات الطوارئ والإصابات من العاملين ضمن مشروع قناة السويس الجديدة.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان.

وأشارت الوزارة ـ في بيان اليوم ـ الي أن رئيس قطاع الرعاية العاجلة والخدمات الإسعافية ومدير عام الطوارئ افتتح الدورة التدريبية ، وحضرها 20 طبيبا و20 ممرضة من المستشفيات والوحدات الصحية المحيطة بمنطقة القناة الجديدة.

وعلى هامش الدورة التدريبية، قام رئيس قطاع الرعاية العاجلة والخدمات الإسعافية ومدير عام الطوارئ بزيارة موقع العمل بقناة السويس الجديدة للتأكد من تواجد سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة ، وكذلك توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للحالات الطارئة.