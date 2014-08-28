بالصور.. 10 معلومات قد لا تعرفها عن بنيامين نتنياهو

فيما خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، معلنًا عن انتصار إسرائيل في حربها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي أطلقت عليها إسرائيل اسم «الجرف الصامد»، خرجت استطلاعات الرأي الإسرائيلية، الخميس، مشككة في إعلان نتنياهو، مشيرة إلى انخفاض شعبيته بشكل كبير، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى قدرة تجاوز نتنياهو لهذه الأزمة وإكمال دورته الثالثة كرئيس للوزراء.

في حياة وشخصية نتنياهو الذي عُرف بذكائه ومكره في التعامل مع الخصوم في الحلبة السياسية الإسرائيلية، وآخر رئيس وزراء إسرائيلي هزمته المقاومة الفلسطينية، الكثير من الأمور غير المعروفة للكثيرين، وفيما يلي 10 معلومات قد لا تكون تعرفها عنه.

1- أول رئيس وزراء إسرائيلي من جيل «الصابرا»، وهو الجيل المولود في فلسطين لأبوين مهاجرين، ووُلد نتنياهو في 21 أكتوبر 1949 في فلسطين المحتلة لأب بولندي وأم أمريكية.

2- خدم في الجيش الإسرائيلي من 1967 حتى 1972، في وحدة النخبة «ساييرت ماتكال»، التابعة لقيادة الأركان العامة، وشارك في عدة عمليات خاصة داخل إسرائيل وخارجها، من بينها «معركة الكرامة» ضد منظمة التحرير الفلسطينية والجيش الأردني في 1968، وإنقاذ الرهائن الإسرائيليين في طائرة تابعة لشركة «سابينا» البلجيكية، بعد اختطافها من قبل المقاومة الفلسطينية والهبوط بها في مطار بن جوريون (اللد)، وأصيب في هذه العملية برصاصة في كتفه.

3- حصل على رتبة نقيب في الجيش الإسرائيلي بعد مشاركته في حرب أكتوبر 1973، بعد عام واحد من تسريحه من الخدمة.

4- درس نتنياهو في الولايات المتحدة الأمريكية وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من معهد ماساتشوستش للتكنولوجيا، وحصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال عام 1976، كما درس العلوم السياسية من جامعة هارفارد.

5- فقد نتنياهو شقيقه الأكبر يوناثان (يوني) في 4 يوليو 1976، أثناء مشاركته ضمن قوة إسرائيلية خاصة استهدفت تخليص رهائن إسرائيليين على متن طائرة اختطفتها المقاومة الفلسطينية وحطت في مطار عنتيبي بأوغندا.

6- أول وآخر رئيس وزراء إسرائيلي ينتخب بشكل مباشر من الجمهور، حيث تم إقرار هذا النظام في انتخابات 1996 فقط وتم إلغاوه بعدها ليعود النظام بعدها برلمانيًّا كما كان.

7- أصغر رئيس وزراء في إسرائيل، حيث بلغ عمره عندما تولى رئاسة الوزراء في المرة الأولى 46 عامًا.

8- ألف نتنياهو وشارك في تأليف عدد من الكتب باللغتين العبرية والإنجليزية، وترجم بعضها إلى الروسية والفرنسية والعربية واليابانية واللغات الأخرى، هي «رسائل يوني»، «الإرهاب الدولي: التحدي والرد»، «الإرهاب: هكذا ينتصر الغرب»، «مكان تحت الشمس»، و«الحرب على الإرهاب».

9- أصبح رئيسًا للوزراء للمرة الثانية في 2009 رغم خسارة حزبه الانتخابات، حيث حصل على 27 مقعدا مقابل 28 مقعدا لحزب «كاديما»، الذي كانت تتزعمه آنذاك تسيفي ليفني، إلا أن نتنياهو استطاع أن يشكل ائتلافًا حكوميًّا في حين فشلت ليفني «المنتصرة» في ذلك.

10- الترجمة الحرفية لاسم نتنياهو بالعربية: «هبة الله».