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43سنة مشددة لـ3 من أنصار المعزول و38 سنة لـ8 في قضايا عنف بالمنيا

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43سنة مشددة لـ3 من أنصار المعزول و38 سنة لـ8 في قضايا عنف بالمنيا 43سنة مشددة لـ3 من أنصار المعزول و38 سنة لـ8 في قضايا عنف بالمنيا

صورة أرشيفية

قرر المستشار سعيد يوسف صبرة, رئيس دائرة الإرهاب, بمحكمة جنايات المنيا, اليوم الخميس, بحبس 3 من أنصار المعزول 43 سنة مشددة، و38 سنة مشددة ل 8 متهمين أخرين, علي خلفية أحداث شغب وتظاهربمركز العدوة.

حيث قضت المحكمة, غيابياً, بالسجن المشدد لمدة 43 سنة لكل من, معتز رجب محمد، وعرفات خاطرى سعد محمد، ومحجوب أبو هشيمه عبد الغفار.

والسجن المشدد لمدة 38 سنة و6 أشهر, لكل من, عوض رضا عبد الظاهر، وحماده فتحى محمد، ورضا محمد أحمد، ورجب ربيع إبراهيم، ومحمد ذكى صديق، وأبو هشيمة شعبان صالح، وسيد صبحى ذكى، ومحمد مشهور مصطفى.

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