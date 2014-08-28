قصف تجمع لـ«داعش» في الإسكندرية شمال محافظة بابل العراقية

أفاد مصدر أمني في محافظة بابل العراقية اليوم الخميس، بأن عددا من مسلحي تنظيم “داعش” سقطوا بين قتيل وجريح في قصف جوي عراقي استهدف تجمعات لهم شمالي المحافظة .

وقال المصدر ، إن طائرات حربية عراقية قصفت مواقع لعناصر من تنظيم” داعش ” في المناطق الغربية لمنطقة البحيرات التابعة لناحية الاسكندرية (50 كم شمالي محافظة بابل)”.

وأضاف المصدر حسبما ذكرت وكاله الانباء العراقية واع أن القصف أسفر أيضا عن مقتل وإصابة عدد من عناصر التنظيم وتدمير مواقعهم”.

يذكر أن مناطق شمالي بابل تشهد عمليات عسكرية مستمرة تشارك فيها قوات الحشد الشعبي إلى جانب القوات الأمنية العراقية، كونها تعد ملاذات لمسلحين يشكلون خطرا على محافظات وسط وجنوب العراق بحسب المسؤولين الأمنيين، وذلك تزامنا مع تواصل العمليات العسكرية الأمنية لطرد تنظيم “داعش” من المناطق التي ينتشر فيها بمحافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى، بينما تستمر العمليات العسكرية في الأنبار لمواجهة عناصر التنظيم.