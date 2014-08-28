أخبار عاجلة

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية/فريدة الشوباشي : ترامب يدرك ان الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى -
أزمة «نادي القرن»| شادي وجماهير الأهلي يسخرون.. والزمالك يلتزم الصمت -
أزمة بين البدري وأيوب بسبب اختراق الحظر الإعلامي -
تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي: من مصلحة الأمريكان إن الأوضاع تستقر في الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر -
قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

قصف تجمع لـ«داعش» في الإسكندرية شمال محافظة بابل العراقية

Google+ Print
قصف تجمع لـ«داعش» في الإسكندرية شمال محافظة بابل العراقية قصف تجمع لـ«داعش» في الإسكندرية شمال محافظة بابل العراقية

قوات داعش-أرشيفية

أفاد مصدر أمني في محافظة بابل العراقية اليوم الخميس، بأن عددا من مسلحي تنظيم “داعش” سقطوا بين قتيل وجريح في قصف جوي عراقي استهدف تجمعات لهم شمالي المحافظة .

وقال المصدر ، إن طائرات حربية عراقية قصفت مواقع لعناصر من تنظيم” داعش ” في المناطق الغربية لمنطقة البحيرات التابعة لناحية الاسكندرية (50 كم شمالي محافظة بابل)”.

وأضاف المصدر حسبما ذكرت وكاله الانباء العراقية واع أن القصف أسفر أيضا عن مقتل وإصابة عدد من عناصر التنظيم وتدمير مواقعهم”.

يذكر أن مناطق شمالي بابل تشهد عمليات عسكرية مستمرة تشارك فيها قوات الحشد الشعبي إلى جانب القوات الأمنية العراقية، كونها تعد ملاذات لمسلحين يشكلون خطرا على محافظات وسط وجنوب العراق بحسب المسؤولين الأمنيين، وذلك تزامنا مع تواصل العمليات العسكرية الأمنية لطرد تنظيم “داعش” من المناطق التي ينتشر فيها بمحافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى، بينما تستمر العمليات العسكرية في الأنبار لمواجهة عناصر التنظيم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا