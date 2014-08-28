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مباشر- قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا .. صدامات نارية

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مباشر- قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا .. صدامات نارية مباشر- قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا .. صدامات نارية

انطلقت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2014-2015.. فتابعونا.

وتستضيف إمارة موناكو الفرنسية قرعة دور المجموعات بتواجد 32 فريق.

تنقسم الفرق إلى أربع تصنيفات، بحيث لا يواجه فرق التصنيف الواحد بعضهم البعض، مع عدم جمع المجموعة الواحدة لفريقين من نفس البلد.

تعرف علي تصنيف الفرق قبل القرعة

ويعرض FilGoal.com نتائج القرعة مباشرة..

المجموعة الأولى: أتليتكو مدريد - يوفنتوس - أوليمبياكوس

المجموعة الثانية: ريال مدريد - بازل - ليفربول

المجموعة الثالثة: بنفيكا - زينيت - باير ليفركوزن

المجموعة الرابعة: أرسنال - بروسيا دورتموند - جالاتا سراي -

المجموعة الخامسة: بايرن ميونخ - مانشستر سيتي - سسكا موسكو

المجموعة السادسة: برشلونة - باريس سان جيرمان - أياكس

المجموعة السابعة: تشيلسي - شالكه - سبورتنج لشبونة

المجموعة الثامنة: بورتو - شاختار - أثلتيك بلباو

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فيديو اليوم السابع