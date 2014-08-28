دي ماريا في مؤتمر تقديمه: سأكون على قدر الرقم 7

وعد أنخل دي ماريا نجم مانشستر يونايتد بأن يكون على قدر القميص رقم 7 الذي يحمله بعد انتقاله للنادي الإنجليزي قادما من ريال مدريد.

دي ماريا هو أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما انتقل من قلعة الميرنجي مقابل ما يصل لـ80 مليون يورو.

ويرتدي دي ماريا القميص رقم 7، الذي كان يحمله عظماء يونايتد ديفيد بيكام وإريك كانتونا وجورج بيست وبرين روبسون وكريستيانو رونالدو الذي زامل الأرجنتيني في ريال مدريد.

وقال دي ماريا عن ذلك: "رونالدو أخبرني بقيمة رقم 7، طلبت القميص والنادي كان أيضا يرغب في منحي إياه.. أعد بأن أكون على قدر المسؤولية وأتمنى أن أتألق به مثلما فعل من قبلي كريستيانو والباقين".

وعن اختيار دي ماريا ليونايتد رغم أنه لا يلعب في دوري أبطال أوروبا، عقب الأرجنتيني صاحب الـ26 عاما "النادي عظيم، حتى لو لم يكن مشاركا في مسابقة قارية، وأتمنى دعمه للعودة إلى المحافل الكبرى".

أما فيما يخص المركز الذي يفضل دي ماريا اللعب فيه، هل هو الجناح كما بدأ مع بنفيكا وريال مدريد أو كلاعب وسط عمق مثلما كان حاله في أخر موسم له مع الميرنجي، أجاب اللعب "المدرب يختار، أنا ألعب".