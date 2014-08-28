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ضبط 10 من «وايت نايتس» لـ«محاولة اقتحام نادي الزمالك»

  • مصر
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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 10 من أعضاء ألتراس زملكاوي، «وايت نايتس» دلت التحريات أن عشرات من الرابطة تجمعوا في منطقتي كورنيش النيل ودروان شبرا وكانوا في طريقهم إلى منطقة ميت عقبة لاقتحام نادي الزمالك إلا أن أجهزة الأمن تصدت لهم وتمكنت من تفريقهم وضبطت عددًا منهم، وتحرر محضر بالواقعة وجار التحقيق.

وقال مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إنه لم تقع أي إصابات خلال تفريق تجمع أعضاء الرابطة.

وكانت قد وقعت اشتباكات بين قوات الأمن وأعضاء رابطة ألتراس زملكاوي «وايت نايتس»، عصر الخميس، بمنطقة دوران شبرا، وذلك عقب تجمع بعض أعضاء ألتراس زملكاوي بشارع شبرا أمام «التوحيد والنور» تمهيدًا لتنظيم مسيرة للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المحبوسين، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدها نادي الزمالك، بحسب المشاركين في المسيرة.

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