موسكو تنفي وجود أي قوات عسكرية لها في أوكرانيا

أكد المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أندريه كيلين عدم وجود أية قوات أو آليات عسكرية روسية في أوكرانيا.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن كيلين قوله عقب اجتماع المجلس الدائم للمنظمة اليوم الخميس ” كانت هناك اتهامات بتوجه قوافل من المدرعات إلى أوكرانيا الأسبوع الماضي وقبل الأسبوع الماضي ، مشيرا إلى أنه تم نفي كل هذه الإتهمامت من قبل .

وأضاف كيلين ،إن ما نعرفه من عمدة نوفو آزوفسك أن القوات الأوكرانية فرت من المدينة بعد تعرضها لقصف مدفعي، ثم سيطرت عليها قوات الدفاع الشعبي ” .

تأتي تصريحات كيلين تعقيبا على تصريحات الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو، الذي أعلن فيها عن دخول قوات روسية إلى شرق أوكرانيا وإلغاء زيارته إلى تركيا بسبب ذلك.

وكان بوروشينكو أكد أن كييف ستدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، وحث العالم على تقييم تفاقم الوضع الأمني في شرق أوكرانيا بشكل حاد.