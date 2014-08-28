أخبار عاجلة

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية/فريدة الشوباشي : ترامب يدرك ان الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى -
أزمة «نادي القرن»| شادي وجماهير الأهلي يسخرون.. والزمالك يلتزم الصمت -
أزمة بين البدري وأيوب بسبب اختراق الحظر الإعلامي -
تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي: من مصلحة الأمريكان إن الأوضاع تستقر في الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر -
قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

موسكو تنفي وجود أي قوات عسكرية لها في أوكرانيا

Google+ Print
موسكو تنفي وجود أي قوات عسكرية لها في أوكرانيا موسكو تنفي وجود أي قوات عسكرية لها في أوكرانيا

الجيش الروسي

أكد المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أندريه كيلين عدم وجود أية قوات أو آليات عسكرية روسية في أوكرانيا.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن كيلين قوله عقب اجتماع المجلس الدائم للمنظمة اليوم الخميس ” كانت هناك اتهامات بتوجه قوافل من المدرعات إلى أوكرانيا الأسبوع الماضي وقبل الأسبوع الماضي ، مشيرا إلى أنه تم نفي كل هذه الإتهمامت من قبل .

وأضاف كيلين ،إن ما نعرفه من عمدة نوفو آزوفسك أن القوات الأوكرانية فرت من المدينة بعد تعرضها لقصف مدفعي، ثم سيطرت عليها قوات الدفاع الشعبي ” .

تأتي تصريحات كيلين تعقيبا على تصريحات الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو، الذي أعلن فيها عن دخول قوات روسية إلى شرق أوكرانيا وإلغاء زيارته إلى تركيا بسبب ذلك.

وكان بوروشينكو أكد أن كييف ستدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، وحث العالم على تقييم تفاقم الوضع الأمني في شرق أوكرانيا بشكل حاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا