وزير شئون الشرق الأوسط البريطانى يؤكد التزام بلاده بدعم مصر

أكد وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، والنائب بالبرلمان، توبياس إيلوود، التزام المملكة المتحدة بدعم لمصر في الطريق نحو مستقبل آمن ومزدهر، وديمقراطي، بما في ذلك من خلال الدعم والمساعدة بطريقة عمليّة.

وأعرب ايلوود فى بيان رسمى للسفارة البريطانية بالقاهرة اليوم فى ختام زيارته لمصر عن سعادته بأن يكون في مصر في أول زيارة يقوم بها كوزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح الوزير البريطانى أنه ناقش مع مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية حاتم سيف النصر التحديات الرئيسيّة التي تواجه مصر والمنطقة.

واضاف انه تم كذلك مناقشة الأوضاع في العراق وسورية، حيث اتفق الجانبان على أن الهجمات البربريّة التي تشنَّها داعش في شمال العراق وسوريا تمثِّل أحد أكبر التهديدات للمنطقة وللأمن الدولي. وستواصل المملكة المتّحدة العمل الوثيق مع شركائها في المنطقة، بما في ذلك مع المعارضة السوريّة المعتدلة، للتصدِّي لهذه المنظَّمة المُريعة.

وأشار الى انه اعرب للأمين العام لجامعة الدول العربيّة نبيل العربي خلال لقائهما بالقاهرة عن قلقه بشأن الوضع المتردِّي في ليبيا مؤكدا على ضرورة أن تقبل جميع الأطراف في ليبيا وقف إطلاق النار والدخول بشكل بنّاء في العمليّة الديمقراطية.

ومن ناحية اخرى اوضح وزير شئون الشرق الاوسط البريطانى أنه ناقش التحدِّيات التي تواجه التحَوُّل الديمقراطي في مصر مع ممثِّلين عن المجتمع المدني، ومنظّمات حقوق الإنسان، حيث تم بحث الكيفيَّة التي يمكن للمملكة المتّحدة أن تقدّم بها أفضل دعم لمصر خلال عمليّة التحوُّل هذه.كما التقى بأعضاء المعارضة السياسيّة .

واضاف فى ختام تصريحاته أنه التقى مع محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام حيث أطَّلع منه على أمثلة مباشرة لشراكات التعليم التي قام المجلس الثقافي البريطاني بتعزيزها بين البلدين.