سلطنة عمان تقدم دفعة جديدة من المساعدات لقطاع غزة

انطلقت من القاهرة قافلة من الشاحنات تحمل دفعة جديدة من مساعدات الإغاثة الإنسانية التي ترسلها سلطنة عمان إلى الشعب الفلسطيني فى غزة لدعم المتضررين والنازحين في مراكز الإيواء.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس عن السفير الشيخ خليفة بن على الحارثي سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، قوله إن هذه القافلة هي استمرارية لسياسة السلطنة بدعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة ما يتعرضون له من معاناة نتيجة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكد السفير أنه سوف تكون هناك مساعدات أخرى للقطاع خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة، معربا عن شكره وتقديره للسلطات المعنية في جمهورية مصر العربية للجهود التي بذلتها والتسهيلات التي قدمتها لعبور القافلة الى قطاع غزة عبر معبر رفح.

كانت الهيئة العمانية للأعمال الخيرية قد قدمت في وقت سابق مساعدات متنوعة شملت أغطية وملابس، كما ساهمت سلطنة عمان في علاج مجموعة من المرضى.