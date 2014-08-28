تجار بورسعيد يتحدون «الجمارك» والحكومة تتمسك بقرارات «التهرب»

اشتعلت الأزمة التى نشبت بين تجار ومستوردى بورسعيد، ومصلحة الجمارك، على خلفية رفض التجار والمستوردين للمنشور الصادر عن المصلحة قبل أيام باعتماد تثمين البضائع الواردة إلى الميناء من الملابس برسم المنطقة الحرة بالكيلو، وهو ما اعتبره التجار والمستوردون إعلان الحرب للبدء فى إلغاء المنطقة الحرة، على حد وصفهم.

كان المئات من التجار والمستوردين قد نظموا مسيرة، الأربعاء، خرجت من أمام مسجد مريم بحى العرب، وحصلت على الموافقات الأمنية، واعتصموا بشارعى محمد على وسعد زغلول، وقطعوا الطريق، وجلسوا على الأسفلت، وأوقفوا حركة السيارات فى الشارع الذى يعد محورا رئيسيا للقادم من خارج بورسعيد وللمتجهين الى ديوان المحافظة ومديرية الأمن، وطالبوا بإلغاء المنشور الجمركى الذى يقضى باحتساب الجمارك على السلع المستوردة برسوم المنطقة الحرة على أساس الوزن، وليس العدد، كما طالبوا بإقالة المحافظ اللواء سماح قنديل، وحل مجلس إدارة الغرفة التجارية وإعادة المدينة الحرة من الناحية القانونية إلى ما كانت عليه عام 1976، وتطهير مصلحة الجمارك من الفاسدين والمرتشين وتشديد عقوبات التهريب الجمركى.

وبعد مفاوضات قام بها العميد خالد العوادلى، رئيس مباحث التموين، بين المعتصمين من جانب، واللواء إسماعيل عز الدين، مدير الأمن، من جانب آخر، نقل خلالها العوادلى، للمعتصمين وعد مدير الأمن، بتنظيم لقاء بين مندوبين من المعتصمين مع المهندس إبراهيم، محلب، رئيس الوزراء، بداية خلال الأيام القادمة، كما قام العميد شريف شلبى، قائد قوة تأمين بورسعيد، بالحوار مع المعتصمين والاستماع إلى مطالبهم، وسط غياب كامل لدور المحافظ، ورفض المعتصمين للحوار معه، وأنهوا اعتصامهم وفتحوا الطريق بعد وعد بتحقيق مطالبهم.

ومن جانبه، قال مصدر حكومى إن الحكومة متمسكة بتطبيق المنشور الصادر عن مصلحة الجمارك قبل أيام، بشأن تعديل بعض قواعد نظم المحاسبة للاستيراد بنظام المنطقة الحرة فى بورسعيد، خاصة أن القرار من شأنه الحفاظ على مستحقات الخزانة العامة والحد من عمليات التهرب الجمركى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى طالبت فيه الغرفة التجارية فى بورسعيد، بعقد لقاء عاجل مع رئيس الوزراء، فيما أكد اتحاد الصناعات مساندته للقرار، الذى ينقذ الصناعة المحلية ويقضى على أهم منابع التهريب والتهرب.

وعلمت «المصرى اليوم» أن المحافظ قدم تقريرا مفصلا إلى وزارة المالية، بشأن الأوضاع فى بورسعيد ومطالب التجار.

وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية إنه جار دراسات الطلبات المقدمة من المحافظ، مؤكدا أن الحكومة حريصة على ازدهار المدنية، ولكن فى حدود القانون والتزام المستوردين بسداد حق الدولة والقضاء على التهرب الجمركى.

وقال محمد المصرى، رئيس الغرفة التجارية، فى بورسعيد، إن الغرفة طلبت عقد لقاء سريع مع رئيس الوزراء، للاستماع إلى شكاوى ومبررات التجار، والضرر الذى يلحق بالمنطقة، لافتا إلى أن الغرفة التجارية مع تحقيق مصلحة الدولة فى القضاء على التهرب الجمركى، ولكن فى الوقت نفسه فى إطار الحفاظ على مصلحة التجار.

وأضاف أن الاحتكام فى الوزن ليس شرطا للتقييم العادل، لأن أوزان ملابس الأطفال تختلف مثلا عن أوزان السواريهات مثلا وغيرها، وكما أن نوعية القماش مختلفة، وبالتالى فإن الوزن ليس عاملا حاسما فى التقييم، كما أنه قد يرفع الأسعار بشكل كبير جدا يضر بمصلحة المستهلك.

وقال محمد عبدالسلام، عضو مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة، إن اعتماد نظام الوزن فى احتساب الرسوم المفروضة على الشحنات المستوردة من شأنه الحد كثيرا من عمليات التهرب الجمركى وضرب الفواتير الذى كان يتم فى بورسعيد وعانت منه الصناعة المحلية.

وأضاف أن اعتماد الوزن معيار سليم ومحايد، مشيرا إلى أن الغرفة لديها استعداد لتقديم جميع الدراسات الفنية المطلوبة لتحديد القيم العادلة للرسوم على كل كيلو بما لا يضر المستورد أو المنتج المحلى.

واتهم مصدر مسؤول بغرفة صناعات الملابس الجاهزة المستخلصين وعددا من المهربين بالمنطقة، والذين تضرروا من القرار، بمحاولة إشعال الأزمة، وممارسة ضغوط على الحكومة من خلال المظاهرات للتراجع عنه.