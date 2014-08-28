8 عادات يوميّة تعيق خسارة وزنك

على الرغم من حرمان نفسك من تناول وجباتك المفضّلة، وتجنّب الحلويات والأطعمة الدسمة، وممارسة النشاطات الرياضيّة بشكل متواصل، قد لا تلاحظين النتيجة المرجوة حين تقفين على الميزان!ويعود السبب إلى بعض العادات اليوميّة السيّئة،

التي يطلعك عليها مركز التغذية Low Cal Diet Clinic في ما يلي:

1- الاعتماد على الحميات الفجائيّة

قد تصمّمين على خسارة 10 كيلوجرامات بأسرع وقت ممكن!ولذا، تقرّرين اعتماد حمية فجائيّة تلزمك على التقيّد بتناول الليمون الهندي (الغريب فروت) وحساء الملفوف طوال اليوم.صحيح أنّك بهذه الطريقة ستخسرين سعرات حراريّة كثيرة، ولكن ستتباطأ عملية الأيض في جسمك، مما يعرّضك الى اكتساب الوزن مرّة أخرى!

2- إغفال تناول وجبة الفطور

يعتبر الامتناع عن تناول الفطور طريقة سهلة وبسيطة لخسارة كمّ من السعرات الحراريّة اليوميّة، إلا أنّ هذا الأمر قد يجعلك تشعرين بالجوع طوال اليوم، ما يدفعك إلى "اللقمشة" وتناول وجبة كبيرة عند الغداء، علماً أنّ الفطور الغني بالألياف والبروتين يحدّ من الشعور بالجوع، خلال اليوم.

في الواقع، تظهر الأبحاث أنّ الأشخاص الذين يتناولون الفطور كلّ صباح مرشّحون أكثر من غيرهم للحفاظ على أوزان صحّية.

3- الامتناع عن تناول الوجبات الخفيفة

إنّ تناول الوجبات الخفيفة، بشكل مدروس، قد يضفي أثره الإيجابي على جسمك.فمن يتناولون وجبات صغيرة خلال اليوم يتمكّنون من السيطرة أكثر من غيرهم على شهيّتهم.

كما أنّ استهلاك الوجبات الخفيفة الغنيّة بالبروتين، يرفع نسبة الإحراق في جسمك.

والجدير بالذكر أنّ تناول كمّ قليل من المكسّرات، يساعدك على خسارة عدد من الكيلوجرامات.

4- الإكثار من تناول الأطعمة قليلة الدسم

يمكن للمنتجات قليلة الدسم أن تلعب دوراً عكسياً في حميتك، فهي لا تعني بالضرورة أنّها تحتوي على كمّ قليل من السعرات الحراريّة،.ويجب أن تعلمي، في هذا الإطار، أن استهلاك كمّ كبير من الحلويات قليلة الدسم، سيدفعك إلى التهام نسبة أكبر من السعرات الحراريّة من صنوف الطعام الأخرى، مقارنةً بتناول قطعة صغيرة من كعكة عاديّة مثلاً...

إنّ أفضل طريقة لمعرفة كمّ الدسم والسكّر والسعرات الحراريّة التي تتناولينها، تكون عبر قراءة الملص الخاص بالمواصفات الغذائيّة على العبوات.

5- تناول المشروبات الغنيّة بالسعرات الحراريّة

عند إحصاء السعرات الحراريّة، قد تميلين إلى التغاضي عن المشروبات، علماً أن بعضها يحتوي على ما يزيد عن 500 سعرة حراريّة! وبذا، تتراكم السعرات الحراريّة المتأتية من عصائر الفاكهة والصودا بسرعة!

6- شرب كمّ غير كاف من الماء

شرب الماء ضروري لإحراق السعرات الحراريّة.

ففي حال الإصابة بالجفاف، ستتباطأ عملية الأيض في جسمك.وتفيد الأبحاث أنّ من يشربون حوالي 8 أكواب من الماء يوميًا، أو أكثر، يقومون بإحراق كمّ أكبر من السعرات الحراريّة، مقارنة بمن يشربون كمّ أقلّ.ولذلك، ينصح بشرب كوب من الماء، مع كلّ طبق أو وجبة خفيفة.

7- وضع أهداف غير واقعيّة

إنّ وضع هدف قابل للتحقّق أمر أساسي عند اتّباع حمية. وإن لم تكوني واثقة من هدفك، أطلبي نصيحة اختصاصيّة التغذية.

8- ممارسة الرياضة قبل تناول أيّ وجبة

إنّ ممارسة الرياضة، قبل تناول الطعام أو بعده، لا تؤثر على عمليّة إحراق جسمك كمّ السعرات الحراريّة، إلا أنّ إغفال تناول الوجبة قبل الرياضة، قد يؤدّي إلى خسارة الكتلة العضليّة في جسمك!

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