مفاوضات ميلان وتوريس تسير بشكل جيد

أكد ممثلون عن فرناندو توريس نجم تشيلسي أن مفاوضات انتقال اللاعب الدولي صاحب الـ30 عاما إلى ميلان الإيطالي تسير بشكل جيد.

ميلان حدد توريس كأبرز هدف له في موسم الانتقالات الذي ينتهي خلال 5 أيام، وذلك لتعويض رحيل ماريو بالوتيللي عن النادي منتقلا إلى ليفربول بـ20 مليون يورو.

واجتمع مسؤولو ميلان مع ممثلين عن توريس وتشيلسي، وبعد نهاية الاجتماع قال أحد ممثلي توريس: "المفاوضات تسير بشكل جيد".

وأتم "احتمالية انتقال توريس إلى ميلان تبدو جيدة".

وكان جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي قد صرح بأنه يحتاج لـ3 مهاجمين في قائمته ولهذا يرغب في بقاء توريس.

ثم أصيب دييجو كوستا كذلك وهو المهاجم الأول في حسابات مورينيو مع تشيلسي، وهو ما دفع التقارير الصحفية البريطانية لأن تقول إن البلوز سيعودون لموسم الانتقالات لشراء مهاجم إن رحل توريس.