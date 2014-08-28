أخبار عاجلة

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية/فريدة الشوباشي : ترامب يدرك ان الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى -
أزمة «نادي القرن»| شادي وجماهير الأهلي يسخرون.. والزمالك يلتزم الصمت -
أزمة بين البدري وأيوب بسبب اختراق الحظر الإعلامي -
تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي: من مصلحة الأمريكان إن الأوضاع تستقر في الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر -
قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مفاوضات ميلان وتوريس تسير بشكل جيد

Google+ Print
مفاوضات ميلان وتوريس تسير بشكل جيد مفاوضات ميلان وتوريس تسير بشكل جيد

أكد ممثلون عن فرناندو توريس نجم تشيلسي أن مفاوضات انتقال اللاعب الدولي صاحب الـ30 عاما إلى ميلان الإيطالي تسير بشكل جيد.

ميلان حدد توريس كأبرز هدف له في موسم الانتقالات الذي ينتهي خلال 5 أيام، وذلك لتعويض رحيل ماريو بالوتيللي عن النادي منتقلا إلى ليفربول بـ20 مليون يورو.

واجتمع مسؤولو ميلان مع ممثلين عن توريس وتشيلسي، وبعد نهاية الاجتماع قال أحد ممثلي توريس: "المفاوضات تسير بشكل جيد".

وأتم "احتمالية انتقال توريس إلى ميلان تبدو جيدة".

وكان جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي قد صرح بأنه يحتاج لـ3 مهاجمين في قائمته ولهذا يرغب في بقاء توريس.

ثم أصيب دييجو كوستا كذلك وهو المهاجم الأول في حسابات مورينيو مع تشيلسي، وهو ما دفع التقارير الصحفية البريطانية لأن تقول إن البلوز سيعودون لموسم الانتقالات لشراء مهاجم إن رحل توريس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع