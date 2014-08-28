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محمد بن زايد يبحث مع الفيصل العلاقات الثنائية وآفاق العمل الخليجي المشترك

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محمد بن زايد يبحث مع الفيصل العلاقات الثنائية وآفاق العمل الخليجي المشترك محمد بن زايد يبحث مع الفيصل العلاقات الثنائية وآفاق العمل الخليجي المشترك

 استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في أبوظبي اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية الشقيقة يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر آل سعود رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية.

ونقل سمو وزير الخارجية السعودي في بداية اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإلى سمو ولي عهد أبوظبي وتمنياتهما لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله موفور الصحة والسعادة ولشعب دولة الامارات دوام التقدم والرقي.. فيما حمله سمو الشيخ محمد بن زايد تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتحيات سموه إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد السعودي وتمنياتهما للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق كل تقدم وازدهار.. مثمنا سموه رؤية الملك عبدالله بن عبدالعزيز تجاه مستقبل المنطقة واستقرارها وتنميتها في هذه الفترة الدقيقة من تاريخها.

ورحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان  بصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل والوفد المرافق له معربا عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين والتطور الاستراتيجي الذي تشهده هذه العلاقات التاريخية بفضل حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

 حضر اللقاء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني و سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وعدد من المسئولين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات تحقيقا للمصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل سعي قيادتي البلدين الدائم إلى تعزيز آفاق التعاون بينهما والتنسيق والتشاور بما يخدم مصالح البلدين.

كما جرى استعراض مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحرص البلدين على دعم العمل الخليجي المشترك وتبني المواقف التي تصب في وحدة الصف الخليجي وبما يعود بالخير على شعوب دول الخليج في حاضرها ومستقبلها ويمكنها من مواجهة الأخطار والتحديات المحدقة إلى جانب بحث مجمل المستجدات والتطورات الراهنة وآفاق العمل المشترك والجماعي لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
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