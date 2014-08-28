ما لا تعرفينه عن صودا الخبز

صودا الخبز أو بكربونات الصوديوم هي مادة لا غنى عنها في مطبخك، وعلى الرغم من أنها ليست من المواد الشهيرة في العناية بجمال الجسم والبشرة إلا أنها ذات فوائد عديدة في الحفاظ على جمالك وتألقك، ولها الكثير من الخصائص التجميلية التي لا يعلمها الكثيرون، والتي تشمل العناية بالبشرة والشعر والأسنان والجسم.

إليك طرق استغلال صودا الخبر في العناية بجمالك:

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1.للتخلص من رائحة العرق

عليك مزج صودا الخبز مع قليل من الماء لتحويله إلى عجينة رطبة، ثم ضعيها تحت إبطك لتكون بمثابة مزيل طبيعي للعرق.

2.للحفاظ على شعرك

بين الحين والآخر يحتاج شعرك إلى التخفيف من كمية المواد الصناعية الموجودة بالشامبو الخاص بك، وعليك حينها استخدام صودا الخبز بدلاً من الشامبو؛ لأنها ستخلص شعرك من الزيوت الزائدة الموجودة به، وتمتص الروائح غير المرغوب بها، وتخلص شعرك من رواسب منتجات العناية بالشعر.

3.تبيض الأسنان

قومي بمزج ملعقة واحدة من صودا الخبز وخمس قطرات من بيروكسيد الهيدروجين في وعاء صغير حتى تحصلي على عجينة متماسكة، ثم ضعيها على أسنانك باستخدام فرشاة الأسنان، واتركيها لمدة خمس دقائق، ثم اغسلي أسنانك بمعجون الأسنان الخاص بك، كرري هذه العملية مرة أسبوعياً، وستحصلين على أسنان بيضاء وناصعة.

4.للعناية ببشرتك

ضعي ½ كوب من صودا الخبز مع قطرات من زيت اللافندر إلى ماء الاستحمام مع الاسترخاء لمدة 15 إلى 30 دقيقة، فهذا الخليط يعزز الشعور بالانتعاش وتنشيط خلايا البشرة، ثم ادهني جسمك بزيت الأطفال أو زيت الزيتون بعد هذا الحمام الاسترخائي الرائع لتحصلي على بشرة ناعمة ومتألقة ورائحة جميلة.

5.لتقشير الوجه

اخلطي ملعقتين صغيرتين من صودا الخبز مع ملعقتين من العسل وملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ثم استعملي هذا الخليط في تدليك الوجه بحركات دائرية، واتركيه لمدة 5 دقائق، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

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