سلطة الشيف لمائدتك الصحية

الوصفة من إعداد أخصائية التغذية نورا عبدالهادي

المقادير:

12 ورقة من الخسّ الأبيض

8 شرحات من صدور الحبش مشوية (غير مدخّنة)

8 شرحات من جبنة فريكو القليلة الدسم

2 حبّة أفوجادو مقطّعة إلى شرحات طولية

4 حبّات فجل مقطّعة إلى شرحات دائرية

4 حبّات من الجزر مبروشة ناعماً

2 كوب من البازيلا المسلوقة

1 كوب من اللبن اللايت

½ كوب من اللبنة اللايت

4 ملاعق من خل البلسميك

مكعبات من الخبز المحمّص للتزيين

طريقة التحضير:

1- يُفرد في صحن التقديم الخسُّ والجزر، والفجل، والبازيلا.

2- يقطّع صدر الحبش والجبن إلى شرحات عريضة طوليّة، وتوضع فوق الخضر الطازجة، على أن يُزيّن بمكعّبات الخبز المحمّص.

3- يُخلط اللبن مع اللبنة والخلّ، ويُقدّم جانباً مع السلطة.





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