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سلطة الشيف لمائدتك الصحية

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سلطة الشيف لمائدتك الصحية سلطة الشيف لمائدتك الصحية

الخميس 28-08-2014 10:19

الوصفة من إعداد أخصائية التغذية نورا عبدالهادي 

 

المقادير:

12 ورقة من الخسّ الأبيض
8 شرحات من صدور الحبش مشوية (غير مدخّنة)
8 شرحات من جبنة فريكو القليلة الدسم
2 حبّة أفوجادو مقطّعة إلى شرحات طولية
4 حبّات فجل مقطّعة إلى شرحات دائرية
4 حبّات من الجزر مبروشة ناعماً
2 كوب من البازيلا المسلوقة
1 كوب من اللبن اللايت
½ كوب من اللبنة اللايت
4 ملاعق من خل البلسميك

مكعبات من الخبز المحمّص للتزيين

طريقة التحضير:
1- يُفرد في صحن التقديم الخسُّ والجزر، والفجل، والبازيلا.
2- يقطّع صدر الحبش والجبن إلى شرحات عريضة طوليّة، وتوضع فوق الخضر الطازجة، على أن يُزيّن بمكعّبات الخبز المحمّص.
3- يُخلط اللبن مع اللبنة والخلّ، ويُقدّم جانباً مع السلطة.


 

 

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