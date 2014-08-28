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دجاج بالشبت والليمون والثوم

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دجاج بالشبت والليمون والثوم دجاج بالشبت والليمون والثوم

الخميس 28-08-2014 10:33

الوصفة من إعداد الطاهية منال عبيدة 

 

المقادير:

دجاجة مقطعة 8 قطع

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة كبيرة  زيت زيتون

عصير ليمونة كبيرة

2 سن ثوم مدقوق

3 ملعقة كبيرة شبت مفروم

1/4 كوب زيت زيتون

 

طريقة التحضير:

1.      نملح ونبهر الدجاج

2.      نضع الزيت بمقلاة ونحمر قطع الدجاج على الجهتين لتأخذ لون ونرفعها على صينية للفرن

3.      نخلط الثوم وعضير الليمون والشبت وزيت الزيتون وملح وفلفل اسود وندهن قطع الدجاج بالخليط

4.      ندخلها الفرن لتكمل نضجها (من 20-25 دقيقة)

5.      تقدم مع السلطة والأرز أو معكرونة

 

 

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