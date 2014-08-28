بودنغ الشوكولاتة سهل التحضير

الوصفة من إعداد الطاهية إيناس عاهد

المقادير:

2 باكيت كريم كراميل

1مغلف كريما بودرة وزن المغلف 36 غم

2 معلقه كبيره قشطة

1/2 كوب من الحليب البودرة

2 كوب ماء

1 معلقة كبيرة كاسترد

2 معلقه كبيره كاكاو بودرة

فراولة او اي نوع ترغبيه من الفاكهة للتزيين



طريقة التحضير:

1. نخلط جميع المقادير معا وتوضع بقدر على النار مع التحريك المستمر لتثقل وتغلي

2. نسكب الخليط بقالب وتترك لتبرد ثم توضع بالثلاجة

3. نقلب الخليط بطبق التقديم ونزينه بالفراولة أو أي نوع فواكة.

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