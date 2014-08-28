البورصة تطلب من السماسرة عدم التدخين والالتزام بالزي اللائق داخل صالة التداول

طالبت إدارة البورصة المصرية من المنفذين بشركات السمسرة الالتزام بالزي اللائق وعدم التدخين أثناء التواجد بمقر البورصة وداخل صالة التداول ” الكوربيه” والحفاظ على امن وهدوء ونظافة المكان والسلوك الحسن وقواعد الاخلاق المتعارف فيها.

وذكرت البورصة في بيان لها بثته على شاشات التداول بالبورصة اليوم الخميس إن ذلك يأتي في ضوء قرار لجنة العضوية رقم 87 لسنة 2014.

من جهة أخرى.. وافقت البورصة على توفيق أوضاع شركات مباشر لتداول الأوراق المالية، الحرية لتداول الأوراق المالية، النوران للوساطة في الأوراق المالية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، اتش سى لتداول الأوراق المالية، الجيزة لتداول الأوراق المالية، الأقصر لتداول الأوراق المالية والمعادى لتداول الأوراق المالية.

أ ش أ