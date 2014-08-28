أخبار عاجلة

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية/فريدة الشوباشي : ترامب يدرك ان الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى -
أزمة «نادي القرن»| شادي وجماهير الأهلي يسخرون.. والزمالك يلتزم الصمت -
أزمة بين البدري وأيوب بسبب اختراق الحظر الإعلامي -
تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي: من مصلحة الأمريكان إن الأوضاع تستقر في الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر -
قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

البورصة تطلب من السماسرة عدم التدخين والالتزام بالزي اللائق داخل صالة التداول

Google+ Print
البورصة تطلب من السماسرة عدم التدخين والالتزام بالزي اللائق داخل صالة التداول البورصة تطلب من السماسرة عدم التدخين والالتزام بالزي اللائق داخل صالة التداول

البورصة المصرية

طالبت إدارة البورصة المصرية من المنفذين بشركات السمسرة الالتزام بالزي اللائق وعدم التدخين أثناء التواجد بمقر البورصة وداخل صالة التداول ” الكوربيه” والحفاظ على امن وهدوء ونظافة المكان والسلوك الحسن وقواعد الاخلاق المتعارف فيها.

وذكرت البورصة في بيان لها بثته على شاشات التداول بالبورصة اليوم الخميس إن ذلك يأتي في ضوء قرار لجنة العضوية رقم 87 لسنة 2014.

من جهة أخرى.. وافقت البورصة على توفيق أوضاع شركات مباشر لتداول الأوراق المالية، الحرية لتداول الأوراق المالية، النوران للوساطة في الأوراق المالية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، اتش سى لتداول الأوراق المالية، الجيزة لتداول الأوراق المالية، الأقصر لتداول الأوراق المالية والمعادى لتداول الأوراق المالية.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا