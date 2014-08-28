الداخلية توافق رسميَا على حضور علاء عبد الفتاح وشقيقته جنازة والدهما

أفادت مصادر لوكالة أنباء ONA للأنباء أنه قد وافق وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم رسميًا على طلب الناشط علاء عبد الفتاح وشقيقته سناء سيف والمسجون كل منهما على ذمة قضايا، على حضورهما تشييع جنازة والدهما احمد سيف الإسلام .

وأضافت المصادر أن الطلب الثاني المقدم من نجليه بحضور العزاء يوم السبت لم يتم نظره وبحث إمكانية حدوثه حتى الأن .

وكان قد توفي عصر أمس الحقوقي أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك السابق، في تمام الساعة الرابعة والنصف.

وأعلنت أسرة الراحل، في بيان لها “أن صلاة الجنازة علی الفقيد ستكون اليوم الخميس بعد صلاة العصر بمسجد صلاح الدين بالمنيل، وستعلن الأسرة تفاصيل العزاء لاحقا”.