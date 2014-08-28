محافظ سوهاج يلتقي وفد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لمناقشة مشروعات سينفذها الجهاز

​​التقي اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج صباح اليوم بمكتبه وفد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعلي رأسه اللواء طه بدوي رئيس الجهاز، والعميد ممدوح زوام مدير الإدارات الهندسية بالجهاز، وعدد من مهندسي الجهاز وبحضور المهندس علاء ياسين السكرتير العام للمحافظة لمناقشة عدد من المشروعات التى سينفذها الجهاز بسوهاج .

وتطرق اللقاء لمناقشة مشروع إنشاء نفق مشاه أسفل خطوط السكة الحديد بحي غرب سوهاج والذى سيتم تنفيذه تحت إشراف المكتب الاستشارى بكلية الهندسة بجامعتى المنوفية والمنيا، ويبلغ طول النفق 52 متر بقطر 4 متر تقريبًا، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع فى وقت قياسى قبل الموعد المحدد له بـ18 شهر وذلك بعد الانتهاء من إزالة كافة العقبات التى تقف أمام المشروع بمنطقة العمل .

ومن جانب أخر فقد صدق اللواء طه بدوى على تزويد النفق بعدد 2 أسانسير سعة وزن الواحد 380 كيلو خارج التعاقد المبرم على المشروع وذلك كهدية من الجهاز لأبناء سوهاج، كما سيتم تزويد النفق بمراوح داخلية للتهوية وشبكة صرف لمياه الأمطار وذلك طبقًا لمواصفات الجودة العالمية والمعتمدة .

وتم مناقشة مشروع انشاء مركز تجارى وثقافى متكامل على المساحة المقام عليها سينما أوبرا بميدان الثقافة على ارتفاع 7 أدوار سيتم زيادتها إلى 11 دور بتكلفة تبلغ حوالى 70 مليون جنية تقريبًا، حيث سيشمل المركز على 2 دور عرض سينمائي أحدهما على مساحة 270 متر مربع والأخرى على مساحة 540 متر, كما سيشمل المركز على جراج يتسع لعدد 90 سيارة، وعدد من المطاعم والكافيهات والمحلات التجارية وصالة متعددة الأغراض لعقد الاجتماعات أوالحفلات وعدد من العيادات الطبية وذلك طبقًا للمواصفات العالمية .

وتطرق اللقاء أيضًا لمناقشة إعادة تأهيل بعض المشروعات المتعلقة بمياه الشرب بسوهاج والتى تم إسنادها إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بعد سحبها من بعض الشركات لتعثرها فى التنفيذ، حيث سيتم رفع كفاءة بعض المحطات والعمل على استكمال بعض الأعمال بمحطات أخرى وذلك بمحطات الحواويش 2 والحواويش 3 والحواويش 4 وأخيرًا محطة الجوازات، وسيتم أيضًا استبدال بعض الأعمال والمعدات الميكانيكية لعدم مطابقتها للمواصفات لأجل إنتاج مياه ذات جودة عالية.

وتفقد المحافظ مواقع إنشاء المشروعات التى تم مناقشتها خلال اللقاء لمعاينتها على الطبيعة لدراسة بعض منها ومعاينه ما تم تنفيذه فى البعض الأخر .

وأكد محافظ الإقليم على أهمية مثل هذه المشروعات والتى تخدم أبناء المحافظة وخاصة مشروع نفق المشاه أسفل السكة الحديد ومشروع توسعة الكورنيش الغربى للنيل والذى من المتوقع إسناد عملية تنفيذه لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتحقيق أعلى درجات الأمان والكفاءة والجودة فى التنفيذ، مشيرًا إلى أن كافة الإجراءات والتصديقات الخاصة بمشروع النفق قد تمت فى وقت قياسى، مؤكدًا على أنه طلب من المسئولين عن تنفيذ النفق إنشاء المصعد الكهربائى بدلًا من الأسانسير لأجل التخفيف على المواطنين وخاصة كبار السن .

وأضاف أنه سيتم دراسة إنشاء المصعد الكهربائى وتنفيذه مهما تكلف الأمر وذلك لأن هذا المشروع يمثل حاجة ماسة وعاجلة للمواطنين بسوهاج .

وعن إنشاء مول تجارى وثقافى متكامل بميدان الثقافة، فقد أكد المحافظ على أن هذا المشروع سوف يمثل نقلة حضارية لسوهاج لما يتميز به موقع المشروع من مكانة استراتيجية .