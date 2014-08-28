بدء الدراسة بكلية البنات الأزهرية بأسوان.. وقبول 1500 طالبة بها

أكد اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان على أن المحافظة تولى اهتماماً بتقديم كافة التسهيلات والدعم لإنطلاق كلية البنات الأزهرية بأسوان مع بدء الدراسة الجامعية فى سبتمبر القادم وذلك بعد موافقة فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على إنشاء الكلية .

ولفت إلى أن قرارالأمام الأكبر يلبى أحد أهم المطالب الجماهيرية لأهالي المحافظة ليخفف الأعباء الأسرية والمعيشية علي أولياء الأمور والطالبات وهو الذى يعكس الحرص الدائم من فضيلته علي رعاية أبناء أسوان فى جميع المناسبات و المجالات .

جاء ذلك أثناء أستقبال محافظ أسوان للدكتور نادى أبو عمر عميد كلية الدراسات الإسلامية بطيبة والمشرف على كلية البنات الإزهرية بأسوان والذى أعلن عن أن هناك توجيهات فورية من فضيلة شيخ الأزهر بسرعة تجهيز وإعداد القاعات الدراسية فى معهد غرب أسوان والذى سيؤل للكلية الجديدة والتى من المتوقع أن تستوعب 1500 طالبة موزعيين على الأربع سنوات الدراسية المقررة للكلية .

وأكد على أن المجلس الأعلى للأزهر الشريف قرر فى إجتماعه الأخير أن تكون الكلية الجديدة بأسم كلية البنات الأزهرية وليست الدراسات الإسلامية لتشمل تخصصات ثقافية أخرى بجانب العلوم الشريعية وهو الذى سيساهم فى إتاحة المجال أمام بنات المحافظة فى التحقيق كافة الرغبات الدراسية لهن .

وأضاف نادى أبو عمر، أن مبنى الكلية يتكون من أرضى و4 أدوار تشمل 3 قاعات دراسية تصل مساحة كل منها 150 م2 بجانب فصول دراسية لكافة الأقسام، بالإضافة إلى وجود مبنى إدارى مكون من دوريين للمكاتب الإدارية والمكتبات ودورات المياه ومسجد.

وأشار إلى أن محافظ أسوان وعد بتخصيص أتوبيس مينى باص من مشروع النقل الداخلى لإنتقال الطالبات من الكلية لأماكن إقامتهم والعكس , بجانب قيام المحافظة بدعم الكلية ببعض متطلبات العملية الدراسية من الإثاثات والمكاتب وغيره , علاوة عن الإعلان عن فتح الباب أمام العاملين بالمديريات والهيئات الحكومية بالإنتداب للعمل بالكلية الجديدة فى ظل وجود مميزات مالية ووظيفية كثيرة ، مع إمكانية تغيير التوصيف الوظيفى طبقاً لإحتياجات العمل.