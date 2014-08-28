يوفنتوس يخسر بيرلو لأربعة أسابيع

تعرض أندريا بيرلو نجم وسط يوفنتوس ومنتخب إيطاليا لإصابة في الفخذ الأيمن بحسب ما أكدته صحيفة جازيتا ديللو سبورت.

مايسترو يوفنتوس أصيب خلال تدريبات البيانكونيري، ويغيب عن الملاعب لمدة قد تصل أربعة أسابيع.

ويعد بيرلو من العمود الفقري الأساسي ليوفنتوس، مع بول بوجبا وأرتورو فيدال وكلاوديو ماركيزيو في خط الوسط.

ويحاول يوفنتوس الحافظ على درع الدوري الإيطالي للمرة الرابعة على التوالي، لمواصلة كتابة التاريخ في سجلات الكالتشيو.

ويأمل يوفنتوس في العودة لمنصات التتويج الأوروبية، وفوز بدوري الأبطال لأول مرة منذ عام 1996.