أخبار عاجلة

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية/فريدة الشوباشي : ترامب يدرك ان الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى -
أزمة «نادي القرن»| شادي وجماهير الأهلي يسخرون.. والزمالك يلتزم الصمت -
أزمة بين البدري وأيوب بسبب اختراق الحظر الإعلامي -
تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي: من مصلحة الأمريكان إن الأوضاع تستقر في الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر -
قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

يوفنتوس يخسر بيرلو لأربعة أسابيع

Google+ Print
يوفنتوس يخسر بيرلو لأربعة أسابيع يوفنتوس يخسر بيرلو لأربعة أسابيع

تعرض أندريا بيرلو نجم وسط يوفنتوس ومنتخب إيطاليا لإصابة في الفخذ الأيمن بحسب ما أكدته صحيفة جازيتا ديللو سبورت.

مايسترو يوفنتوس أصيب خلال تدريبات البيانكونيري، ويغيب عن الملاعب لمدة قد تصل أربعة أسابيع.

ويعد بيرلو من العمود الفقري الأساسي ليوفنتوس، مع بول بوجبا وأرتورو فيدال وكلاوديو ماركيزيو في خط الوسط.

ويحاول يوفنتوس الحافظ على درع الدوري الإيطالي للمرة الرابعة على التوالي، لمواصلة كتابة التاريخ في سجلات الكالتشيو.

ويأمل يوفنتوس في العودة لمنصات التتويج الأوروبية، وفوز بدوري الأبطال لأول مرة منذ عام 1996.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع