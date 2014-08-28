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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون أردوغان بتوليه رئاسة لتركيا

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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون أردوغان بتوليه رئاسة لتركيا رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون أردوغان بتوليه رئاسة لتركيا

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " برقية تهنئة إلى رجب طيب أردوغان بمناسبة توليه منصبه رئيسا للجمهورية التركية.

 وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن تهانيه للرئيس أردوغان وللشعب التركي التقدم والرفاه.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس التركي.

وهنأ الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في برقية مماثلة الرئيس أردوغان.

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