أخبار عاجلة

تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي: من مصلحة الأمريكان إن الأوضاع تستقر في الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر -
قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مصر والسودان تبحثان التعاون فى مجال مكافحة تعاطي المخدرات

Google+ Print
مصر والسودان تبحثان التعاون فى مجال مكافحة تعاطي المخدرات مصر والسودان تبحثان التعاون فى مجال مكافحة تعاطي المخدرات

بحث “صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى”التابع لوزارة التضامن الإجتماعى مع وفد من “اللجنة العليا لمكافحة المخدرات “التابعة لرئاسة الجمهورية السودانية، كيفية التعاون بين البلدين فى مجال مكافحة تعاطى المخدرات وحماية الشباب من الادمان .

وقال عمرو عثمان مدير الصندوق فى تصريحات له اليوم إن الجانب السودانى اطلع على تجربة الصندوق فى مجال خفض الطلب على المخدرات ،وتم مناقشة آليات الإستفادة من تجربة الصندوق فى مجال إعداد الخطط الوطنية وآليات مكافحة تعاطى المواد المخدرة وحماية الشباب من الادمان.

وأضاف انه تم استعراض تجربة الصندوق فى مجال الإعلام الاجتماعى وتحليل دور الدراماالتليفزيونية فى مواجهة القضية,ودورالصندوق فى دمج مكون التدخين والمخدرات بالمناهج التعليمية, وآليات عمل الخط الساخن (16023) لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان.

من جانبه قال اللواء الدكتور “أحمد الجمل ” رئيس الوفد السوداني و مسئول العلاقات الخارجية باللجنة إن الإجتماع التشاورى يعد أول زيارة خارج السودان للجنة للوقوف على ترجمة حقيقية لمكافحة الإدمان على المستوى الإقليمى.

واضاف أن الزيارة تعتبر بداية تعاون مشترك بين والسودان لتبادل الخبرات، معربا عن سعادته بالإستفادة من تجربة الصندوق فى التصدى لمشكلة الإدمان والتعاطي.

ووجه رئيس الوفد الدعوة للصندوق للمشاركة فى المؤتمر الوطنى السودانى لمكافحة الإدمان الذى يعقد بالخرطوم فى فبراير القادم لعرض خبرة الصندوق بشكل أوسع ودراسة إمكانية الإستفادة منها بالسودان.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي

تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي

تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر

تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي