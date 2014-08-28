مصر والسودان تبحثان التعاون فى مجال مكافحة تعاطي المخدرات

بحث “صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى”التابع لوزارة التضامن الإجتماعى مع وفد من “اللجنة العليا لمكافحة المخدرات “التابعة لرئاسة الجمهورية السودانية، كيفية التعاون بين البلدين فى مجال مكافحة تعاطى المخدرات وحماية الشباب من الادمان .

وقال عمرو عثمان مدير الصندوق فى تصريحات له اليوم إن الجانب السودانى اطلع على تجربة الصندوق فى مجال خفض الطلب على المخدرات ،وتم مناقشة آليات الإستفادة من تجربة الصندوق فى مجال إعداد الخطط الوطنية وآليات مكافحة تعاطى المواد المخدرة وحماية الشباب من الادمان.

وأضاف انه تم استعراض تجربة الصندوق فى مجال الإعلام الاجتماعى وتحليل دور الدراماالتليفزيونية فى مواجهة القضية,ودورالصندوق فى دمج مكون التدخين والمخدرات بالمناهج التعليمية, وآليات عمل الخط الساخن (16023) لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان.

من جانبه قال اللواء الدكتور “أحمد الجمل ” رئيس الوفد السوداني و مسئول العلاقات الخارجية باللجنة إن الإجتماع التشاورى يعد أول زيارة خارج السودان للجنة للوقوف على ترجمة حقيقية لمكافحة الإدمان على المستوى الإقليمى.

واضاف أن الزيارة تعتبر بداية تعاون مشترك بين مصر والسودان لتبادل الخبرات، معربا عن سعادته بالإستفادة من تجربة الصندوق فى التصدى لمشكلة الإدمان والتعاطي.

ووجه رئيس الوفد الدعوة للصندوق للمشاركة فى المؤتمر الوطنى السودانى لمكافحة الإدمان الذى يعقد بالخرطوم فى فبراير القادم لعرض خبرة الصندوق بشكل أوسع ودراسة إمكانية الإستفادة منها بالسودان.

أ ش أ